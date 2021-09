Alar Laneman: Pärnu vajab arenguhüpet nagu 1930. aastatel

Alar Laneman. Foto: Liis Treimann

Meile on vaja mitmekesist ja kõrget teenuste kvaliteeti. Taset, mis on Läänemere parim, mis toob Pärnusse rohkem maksujõulisi külalisi ja seda läbi aasta, kirjutab EKRE esinumber kohalikel valimistel riigikogu liige Alar Laneman vastuses Äripäeva küsitlusele.

Määrata enne valimisi, mis on tähtsaim küsimus ettevõtjatele, on tõenäoliselt edutu tegevus. Reaalsus ja prioriteedid sünnivad pärast valimisi. Vajalik ja võimalik on tihti teineteisest kaugel. Tuleb arvestada, et ettevõtjate ja linnavõimude eesmärgid on vastastikku toetavad. Ettevõtlus on peamine linna arengu mootor. Vaadata ettevõtjaid linna arengust lahus ei ole võimalik.

