Gaspar Šabad: käsumajanduse korras linnaruumi äridega ei täida

Nõmme linnaosakogu liige Gaspar Šabad Foto: Sander Peterson

Äripindade võimaldamine ja seeläbi linnaruumi mitmekesistamine linna poolt on tervitatav, kuid ei tohi teha ainult pool arvutust ning jätta ülejäänud arve arendajate ja ettevõtjate kanda, kirjutab Nõmme linnaosakogu liige Gaspar Šabad (Reformierakond).

Tallinna linn on detailplaneeringutes võtnud eesmärgiks asumikeskuste tihendamise ning hoonestuse funktsionaalsuse mitmekesistamise. Inimkeeli tähendab see seda, et linn soovib soosida uute äride teket majade esimestel korrustel ning seeläbi rikastada linnapilti, muuta see nii linnakodanikele kui ka külalistele atraktiivsemaks. Kahjuks tehakse siin pahatihti aga pool arvutust – kinnisvaraarendajale pannakse kohustus ehitada esimesele korrusele äripind vaatamata sellele, et ümbritsev linnaruum reaalse äri toimimist seal absoluutselt ei toeta.

Kui oled juba tellija, siis logi sisse! Telli Äripäev Eraisik Ettevõte Olen tingimustega nõus Kaardimaksega Mobiilimaksega Maksan Juhime tähelepanu, et Sul on õigus keelata oma kontaktandmete kasutamine samasuguste toodete või teenuste otseturustuse tegemiseks võttes Äripäevaga ühendust aadressil [email protected] või telefonil 667 0099