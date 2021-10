Teerajajad: ettevõtted vastutagu keskkonna- ja sotsiaalse mõju eest

Maris Riim. Foto: Swedbank

Alla 34aastased kõrgharidusega inimesed, kes on enim valmis kasutusele võtma uusi ideid, teenuseid ja tehnoloogiaid, ootavad ettevõtjatelt rohepöörde puhul rohkem tegusid, kirjutab Swedbanki jätkusuutlikkuse valdkonnajuht Maris Riim.

Täiskasvanuikka on jõudnud uus ja sotsiaalselt aktiivne põlvkond, kes peab kliima- ja jätkusuutlikkuse küsimusi väga oluliseks. Nad eelistavad tooteid ja teenuseid ning rajavad ise ettevõtteid, mis neid samu väärtuseid kannavad, sest nad teavad, et see on nende tuleviku nimel vajalik.

