Raadiohommikus: mida teevad Reformierakonna juhid mässuga laevas?

Neljapäeval uurime Äripäeva hommikuprogrammis, mis ikkagi toimub Reformierakonnas, kus partei tipud pilluvad üksteise suunas kriitikat ja isiklikke rünnakuid. Kas see on tavaline võimuvõitlus või on erakonnal ka päriselt probleem toetusnumbritega? Vastuseid annab Reformierakonna riigikogu fraktsiooni juht Mart Võrklaev.

