Rahvuslik projekt: päästame keskealised põdurate liigast

Margus Nõlvak. Foto: Marek Metslaid

Tulevikuväljakutseist rääkides on tavaks rääkida noortest, aga miks? Eesti noored on avatud ja nutikad maailmakodanikud, kes saavad enda põlvkonna väljakutsetega ise hästi hakkama. Meie noored pole hukas. Meie vanad on, ja siin tuleb lahendusi otsida, kirjutab arvamuskonkursi Edukas Eesti toetaja Forus Grupi juhatuse esimees Margus Nõlvak.

Olemaks ka 21. sajandi keskel edukate riikide seas, peab meie kiirelt vananev ühiskond lahendama kaks suurt sisemist väljakutset. Meie sotsiaalsüsteem peab demograafiasurvele vastu pidama ning meie põlvkonnad peavad vaatamata koosvananemisele püsima uuendusmeelse ja avatuna. Need mõlemad väljakutsed on ülimalt inimkesksed.

Sünge teelahe

Eesti inimeste eluteel, kusagil 50. eluaastate teises pooles, laiutab teelahe. Üht rada sammuvad sealt tulevikku aktiivsed, erksa vaimu ja hea tervisega inimesed. Nemad on enda tervise ja hinge eest hoolt kandnud ning neil on ees veel paar aastakümmet aktiivset tööelu.

Vaimne ja füüsiline vorm koos sotsiaalse aktiivsusega hoiavad neid maailma suhtes avatu ja uudishimulikuna. Nad on ühiskonda panustajad, mitte lihtsalt tarbijad. Teist rada sammuvad põdurad ja pahurad eesti inimesed, kel enam-vähem tervena elada jäänud veel mõni aasta.

Esimene rada on Eestis rohtu kasvamas, teine masside poolt mudale trambitud. Meie tuleviku võtmeküsimus pole, mida me teeme 30 aasta pärast, vaid kuidas me vananeme.

