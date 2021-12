Peeter Teder: hinnatõusu peaks korvama Eesti Pank

Peeter Teder. Foto: Erakogu

Milleks seadus, kui keskpank seda ei täida või täita ei saagi? Seadused ei peaks rääkima sellest, millest me unistame, või olema mingisugune kirjanduslik butafooria, kirjutab ettevõtja Peeter Teder arvamuskonkursile Edukas Eesti saadetud artiklis.

Praeguse ja eesseisva, peamiselt energiakandjate järsul kallinemisel põhineva hinnatõusu peaks kinni maksma Eesti Pank. Keskpanga seadus (paragrahv 2 lõige 1) ütleb, et keskpanga "esmane eesmärk on hindade stabiilsuse säilitamine". Seega on inflatsiooni ohjes hoidmise ülesanne Eesti Vabariigis pandud seadusega Eesti Panga õlule. Ja hinnatõusu tarbijale peaks hüvitama vastutaja ehk keskpank, mitte valitsus.

Kui oled juba tellija, siis logi sisse! Telli Äripäev Eraisik Ettevõte Olen tingimustega nõus Kaardimaksega Mobiilimaksega Maksan Juhime tähelepanu, et Sul on õigus keelata oma kontaktandmete kasutamine samasuguste toodete või teenuste otseturustuse tegemiseks võttes Äripäevaga ühendust aadressil [email protected] või telefonil 667 0099