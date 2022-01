Andres Sutt: minu eesmärk – 25 ükssarvikut juba aastaks 2025

Andres Sutt. Foto: Liis Treimann

Prognoosi kohaselt keskmiselt üle 3 protsendi aastas kasvav majandus on tubli tulemus, kuid mitte piisav, et mitte allapoole Euroopa Liidu keskmist tiksuma jääda, kirjutab ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt.

Alanud aasta väljavaated maailmamajanduses on vastandlikud. Viimaste kuude üleilmse hinnatõusu puhul on põhiküsimus: kas tegemist on ajutise või pikaajalise trendiga? Kas pandeemiaga kaasnenud tarneraskused ja tootmissisendite nappus leevenevad või mitte? Kui edukas on inimkond kliima soojenemise piiramisel?

