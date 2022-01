Kaur Lass: tee oma parim finantsinvesteering!

Oskuslikult koostatud äriplaan loob eelduse läbilöögiks

Selleks, et alustava ettevõtte ja äriidee elujõulisust hinnata, koostatakse äriplaan. See on aluseks ka rahastuse leidmisel. Just see, kuidas oskuslikult äriplaani koostada, on keskmes uue sisuturundusliku saatesarja "Alustava ettevõtja A&O" esimeses saates.

