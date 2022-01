Karl Märka: lugupeetud minister, teie õigusloome kvoot on täis

Audiitorite TOP: tööjõukulude kasv pani audiitorid efektiivsemalt tööle

Seekord on Äripäeva TOPi saates audiitorite TOPi esimeseks tulnud KPMG Baltics auditi teenuste juht Indrek Alliksaar ning Ernst & Young Baltic üks juhtidest Erki Usin. Audiitorbüroode seis on üsna sarnane advokaadibüroodega: tehnoloogiasektor meelitab kallilt koolitatud tööjõudu kõrgema palgaga lihtsalt ära. Indrek Alliksaare hinnangul võib töötajate puudus ühel hetkel teha audiitorteenuse hinnaga sama, nagu on juhtunud elektri hinnaga.

