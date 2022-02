Schenkeri juht: odav maanteetransport on minevik

Janek Saareoks. Foto: Raul Mee

Logistikas ja transpordiäris on kaubal on soodumus liikuda mööda kõige lühemat ja efektiivsemat teekonda. Sageli aga kipub see tõsiasi meelest minema, kirjutab DB Schenker juhatuse esimees Janek Saareoks.

Kui vaadelda transpordiliike eraldiseisvalt, siis on merevedu kõige soodsam ja jätkusuutlikum viis kaupade liigutamiseks, järgnevad raudteevedu, maanteevedu ja kõige lõpuks lennuvedu.

