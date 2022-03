Kristjan Liivamägi: igaühest sõltub, millises ühiskonnas me homme elame

Kristjan Liivamägi. Foto: Raul Mee

Ukraina sõja näol tegemist 21. sajandi ühe olulisema ja pöördelisema sündmusega, mis defineerib ja määrab ära järgnevad kümnendid nii meie kodumaal Eestis, Euroopas kui terves maailmas, kirjutab majandusteadlane ja investor Kristjan Liivamägi vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.

Viimasel nädalal eskaleerunud sündmused Ukrainas on olulise tähtsusega mitte ainult Ukraina, vaid kogu Euroopa ja demokraatliku maailma jaoks. Mulle muudab sõda Ukrainas väga palju nii üksikindiviidi kui globaalsel tasemel alates inimeste ja kogukondade hoiakutest kuni globaalse majanduse ja finantssüsteemi toimimiseni välja. Tänaseks on selge, et tagasiteed enam ei ole ning Venemaa ja Ukraina sõjaga kirjutatakse uus peatükk ajaloos.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev Eraisik Ettevõte Olen tingimustega nõus Kaardimaksega Mobiilimaksega Maksan Juhime tähelepanu, et Sul on õigus keelata oma kontaktandmete kasutamine samasuguste toodete või teenuste otseturustuse tegemiseks võttes Äripäevaga ühendust aadressil [email protected] või telefonil 667 0099