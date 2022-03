Kinnisvaraarendaja: lõpetame Putini taskute täitmise gaasirahaga!

Venemaa veeretab lahkuvate firmade ette takistusi

Venemaa on teinud Lääne ettevõtete riigist lahkumise keeruliseks, see puudutab eriti neid, kellel on seal tootmine või tegevus oma kinnistul, kirjutab Kauppalehti.

