Piip ja Tuut: tahame esineda Kremlis, et näha, kas Putin naerab

Piip ja Tuut. Foto: Sergei Trofimov

Klounid Piip ja Tuut kirjutavad Äripäeva 1. aprilli essees raskest vaikusest, mis rõhub teatrisaali. Sest Venemaa tungis Ukrainasse, sest sõda tungis mängu - ja elu sai suuremaks kui kunst.

Aeg liigestest on lahti… Piip ja Tuut Teatri repertuaaris on muuhulgas ka Shakespeare'i näitemäng „Hamlet“. Kaks klouni on varsti pea 100 korda seda igihaljast lugu esitanud omas tragikoomilises võtmes.

