Sirle Kabanen: vaimne tervis õppekava osaks

Sirle Kabanen Foto: Erakogu

Koolis kogetu ja õpitu otsustab, kuidas saame hakkama ülejäänud elus. Praegu on õige aeg teha vaimsest tervisest üks õppekava osa, kirjutab Sirle Kabanen arvamuskonkursile Edukas Eesti saadetud artiklis.

Et Eesti oleks jätkusuutlik ja edukas, peame kasvatama veel rohkem edukaid inimesi. Edukuse vundamendiks on tugev vaimne tervis. Nii nagu maja vundamendiga, on ka meie enda vundamendiga – kui see ei ole piisavalt tugev, siis varem või hiljem kukub maja kokku. Seega on oluline luua võimalikult vara tugev vaimne tervis.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev