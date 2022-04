Rainer Kravets: lahendame lihaalternatiivide kitsaskohad

Rainer Kravets Foto: Andri Soo

Lihaalternatiivid tulevad varem või hiljem, aga meie teha on see, kas loome kohaliku ekspertiisi või jääme lootma välismaa innovaatoritele, kirjutab Rainer Kravets arvamuskonkursile Edukas Eesti saadetud artiklis.

Toidu tootmine mängib olulist rolli Eesti, Euroopa ja maailma kliimaeesmärkide saavutamisel, kuid seni on see riiklikul tasandil jäänud pigem tagaplaanile. Toiduga seotud emissioonid moodustavad 26% kõikidest kasvuhoonegaasidest. Kui heidame pilgu nende jaotusele, siis leiame, et 70% Euroopa Liidu toidu tootmise emissioonidest tekib loomakasvatuses.

