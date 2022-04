Ivar Raav: kõikide juhtide töölepingud tähtajaliseks

Heikki Mäki: kes haarab initsiatiivi ebaõigluse ja skeemitamise vastu?

Eestis on tekkimas olukord, kus tööjõuga sahkerdamine on niivõrd levinud, et ausad ja vastutustundlikud ettevõtted võivad jääda konkurentsist välja ning kaotada turuosa. Selle vältimiseks tuleb võtta initsiatiiv, kirjutab tööjõurendi ettevõtte Finesta juht Heikki Mäki arvamuskonkursile Edukas Eesti saadetud artiklis.