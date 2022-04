Tarneahela ekspert Omera Khan: majanduse globaliseerumise kuldaeg on läbi

Kunagi moodustasid tarneahelad majanduse üleilmastumise selgroo, aga tänapäeva tarneahelad on haprad ja tundlikud. Viimase kümnendi jooksul toimunud ülemaailmsete tarneahelate kokkuvarisemised on märk sellest, et majanduse globaliseerumise kuldaeg on läbi, kirjutab tarneahela professor ja riskiekspert Omera Khan, kes on tänavuse Pärnu tarneahelakonverentsi peaesineja.

