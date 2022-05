Modera juht: sõjaaja autoturg liigub veidratel Ameerika mägedel

Raido Toonekurg. Foto: Liis Treimann

Käesolev aasta on autoturul sisuliselt ennustamatu ning kohati on isegi keeruline taibata, kas oled parajasti tipus või põhjas, kirjutab Modera juhatuse esimees Raido Toonekurg.

Eesti autoturul langes uute sõiduautode registreerimine võrreldes aastatagusega 9,4%. Kokku jõudis klientideni 5191 uut sõiduautot. Kui korrutada see neljaga, saaksime justkui kogu aasta müügi, tänavu võiks see siis ulatuda üle 20 000 ühiku, Eestis on jõutud ka 30 000 ühikuni aastas. Ent käesolev aasta on siiski suhteliselt prognoosimatu tulenevalt erinevatest asjaoludest.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev