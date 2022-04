Analüüs: liisinguturul tõuseb täiuslik torm, Tesla tegi Euroopas Volvole ära

Tesla salong USAs. Foto: Reuters/Scanpix

Autod on kallimad ning aina kallimaks muutuvad, järjest kõrgemad intressid ennustavad liisinguturule täiuslikku tormi, kirjutab KPMG juhtimiskonsultatsioonide valdkonna juht Tarmo Toiger Äripäeva Infopanga mootorsõidukite müügi kvartaliraportile antud kommentaaris.

Uute autode müük Eestis on stagneerunud. Sisuliselt ollakse kvartali tulemuste lõikes tagasi 2015. aastas ehk ca 5000 uut autot kolme kuu jooksul.

Probleemid uute autode kättesaadavusega on viimase kvartali jooksul vaid kuhjunud – lisaks varasemale kiipide puudusele on lisandunud ka sõda Ukrainas. Nii autotootjad kui ka kohalikud edasimüüjaid loodavad, et kättesaadavus paraneb juba aasta teises kvartalis. Osad diilerid on kinnitanud, et laod on märksa paremas seisus kui varem, seega kevadine ja suvine kvartal tõotab tulla parem.

Mida on teinud kliendid, kes ei soovi uut autot pikalt oodata? Uute autode osakaal on kukkunud 44%ni kogu registreeritud autode hulgast, olles tavapäraselt tasemel 50%. Kogu registreeritud autode määr on COVIDi-eelsel tasemel, seega nõudlus on kõrge.

Tavainimene ei saa uut autot lubada

Probleemid autode kättesaadavusega ning takistused tootmises on mõjutanud autode hindu. Kui vaadata edasimüüjate kvartali käibeid võrreldes eelmise aasta sama ajaga, on märgata arvestatavat käibe kasvu. TOP 20 automüüjat käibe järgi kasvatasid käivet ca 40% (sellest on elimineeritud madala baasiga ja kiirelt kasvanud edasimüüjad) võrreldes eelmise aasta sama kvartaliga.

