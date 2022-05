Endine minister: Eduka Eesti parimad tööd juhatavad meid personaalse riigi poole

Foto: Tanel Meos

E-riik loob eeldused, et inimestele disainitakse personaalsed teenused alates terviseennetuslikust käitumisest kuni sotsiaalhoolekande teenusteni, kirjutab endine sotsiaalkaitseminister, praegu erakonna Eesti 200 juhatusse kuuluv Margus Tsahkna.

Eesti tervishoiusüsteemi põhimõtteline probleem on see, et tegu on solidaarse kindlustussüsteemiga, mis valdavas osas aktiveerub, kui ilmneb kindlustusjuhtum ehk inimene jääb haigeks. Seega on tegu süsteemiga, mis on oma olemuselt suunatud tegelema tagajärgedega, mitte ennetuse ja isegi mitte terveks ravimisega.

