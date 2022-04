Tervise edendamise idee tõi tippametniku taustaga ettevõtjale 10 000 eurot

Elekter 4.0 – energia uus ajastu on kohal!

Tööstusvaldkonnas on juba aastaid räägitud targast tootmisest ja Tööstus 4.0 revolutsioonist. Samalaadne areng ehk Elekter 4.0 on tegelikult toimumas ka elektrimaailmas. Digitaliseeritud elektrilahendusi arendava Schneider Electric Eesti juht Miko Siilivask nendib, et samuti nagu tehisintellekt teeb tööstuses inimeste eest otsuseid ja muudab tootmist efektiivsemaks, toimub see ka elektrivaldkonnas.

