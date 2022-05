Sille Pettai: rohepööre vajab heas mõttes survet

SmartCapi fondijuhi Sille Pettai sõnul ei saa me eeldada, et lõpptarbijate ja laiemalt ühiskonna meel muutub pelgalt riigi võetud rohepöörde eesmärkide najal. Vaja on sotsiaalset ja seadusandlikku survet ning raami olemaks keskkonnasõbralikumad. Foto: SmartCap