Gert Jostov: see, mis täna on kallis, näib homme tasuta

Technopolis Ülemiste juhatuse esimees Gert Jostov. Foto: Raul Mee

Kinnisvara- ja ehitushinnad olid kallid eile, on kallimad täna ja veel kallimad homme, sest nõudluse puhul ei konkureeri me mitte ainult omavahel Eestis, vaid kogu Euroopas, kirjutab Technopolis Ülemiste juhatuse esimees Gert Jostov.

Sellist aega, kui kinnisvara soetamine ja hoonete ehitamine on odav ja kõigile soovijatele taskukohane, ei ole ajaloos seni olnud. Ikka on nii, et maa on kallis, eriti linnas ja ärikinnisvara jaoks, kallid on ka põllud ja metsad, hoonete ehitamisest rääkimata. Kinnisvaraarendus on erakordselt kapitalimahukas töö, mistõttu isegi kui numbrid on ehitaja meelest väiksed, on need tellija meelest üüratud.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev