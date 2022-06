Arvamused

10. juuni kell 7:30 Jaga lugu:







Wolti Baltikumi äri juht: meie paindlikud ettevõtted tulevad inflatsiooniga toime

Wolti Baltikumi tegevjuht Liis Ristal Foto: Liis Treimann

Eesti rahvaarv on väiksem kui ühel keskmisel Euroopa pealinnal. Ettevõtja, kes on meie turul edukas, saab iga kriisiga hakkama, kirjutab Wolti Baltikumi tegevjuht Liis Ristal rekordkiire inflatsiooni valguses.

Makromajanduse mõttes on Baltikumi riikide seas Eesti inflatsioon kõige tugevam, aga Eesti inimesed ja ettevõtted on tublid ja karastunud. Meie ettevõtjaid iseloomustab see, et nad on väga kohanemisvõimelised. Viimased kaks aastat on meid juba harjutanud erinevate ootamatuste ja uute reaalsustega. Kes olid enne koroonat tugevad ning on siiani kõik lained üle elanud, saab hakkama ka kõige muuga, mida sügis tuua võib.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev