Tomas Salamäe: häired ja hindade tõus avaldavad ärikinnisvarale ka positiivset mõju

Restate'i arenduste projektijuht Tomas Salamäe Foto: Erakogu

Inflatsiooni tingimustes on mõistlikum kaupa varuda, selmet hoida käes väärtust kaotavat valuutat. Seetõttu peavad ettevõtted leidma hoiustamiseks suuremad ruumid ning samal ajal vähendama nendele rakenduvaid kulusid, kirjutab kinnisvaraettevõtte Restate arenduste projektijuht Tomas Salamäe.

Kuigi turgude ettearvamatus on saanud juba käibefraasiks, näeme lähitulevikus jätkuvat mitte üksnes kaupade ja toorme kallinemist või hilinemist, vaid ka nende defitsiiti, mille täielikku mõju on keeruline hinnata. Et inflatsiooni tõttu on mõistlikum varuda kaupa, mitte hoida käes väärtust kaotavat valuutat, kannatab uues majandusolukorras vähim kahju ilmselt e-kaubandus, kui ärikinnisvara sektor suudab paindlike ruumilahendustega piisaval määral tuge pakkuda.

