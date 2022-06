Energiasalve eestvedaja: seitse soovitust uuele valitsusele, mida energeetikas muuta

Energiasalve eestvedaja Peep Siitam Foto: Raul Mee

Uuele valitsusele jäävad kaheksa kuud on piisavalt pikk aeg, et teha kapitaalselt valesid või väga õigeid otsuseid, mis mõjutavad Eesti energeetikasektori pikka vaadet, kirjutab Energiasalve projekti eestvedaja Peep Siitam.

Uue valitsuskoalitsiooni läbirääkimiste startides anti kohe teada, et energeetika on üks prioriteetidest, mistõttu moodustati ka eraldi läbirääkimiste töörühm, mis peaks edaspidigi koalitsioonis valdkonda eest vedama. Mida see reaalelus tähendama hakkab, ei oska ma öelda, pole veel seda koalitsioonigi. Aga jaanilõkke kuumuses toasooja ja lambivalguse hinnast pisut mõtisklesin, mistap tahan kaasa anda seitse soovitust lootuses ja ootuses, et ehk kuulatakse ja mõeldakse kaasagi.

