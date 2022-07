Tallinna Sadama juht: kui õppejõududele tuleb maksta kahekordset palka, siis makstagu

Tallinna Sadama juht Valdo Kalm Foto: Andras Kralla

Tallinna Sadama koostöö TalTechi, Mereakadeemia ja EKAga näitab ilmekalt, kuidas ülikoolid pakuvad kompetentse, mida mujalt ei saa. Kõigile kasu toova koostöö juures on aga jätkuvalt murekohti, mille lahendamisest sõltub tudengite järelkasv ja kogu Eesti majanduslik heaolu, kirjutab Tallinna Sadama juht Valdo Kalm.

Tänane olukord on äri mõttes äärmiselt keeruline: sipleme mitmes erinevas üleilmses kriisis, püüdes samal ajal kaasas käia tehnoloogiliste arengutega ning olla jätkusuutlikud. Need kaks suurt suunda tulevad nii nõudlusest turul kui ka tahtest vastutustundliku ettevõttena oma strateegiaid päriselt ellu viia. Niisugune olukord nõuab kiiret kohanemist, aga ka pädevaid inimesi. Meie senine kogemus näitab, et just ülikoolidest leiab selleks vajalikke oskusi ja kogemusi.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev