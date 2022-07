Gaasiliidu juht: võtame transpordisektori rohepöörde prügikastist välja

Obskuurne majandus: 105aastane filipiinlanna hoiab üleval kogu küla majandust

Filipiini põlishõimust pärit tätoveerija Whang-od Oggay on 105aastane naine, kes on ka ühtlasi tätoveerimiskunstnik, kes on oma elu kirega teinud pisikese Filipiini küla ihaldusväärseks turismisihtkohaks.

Filipiini põlishõimust pärit tätoveerija Whang-od Oggay on 105aastane naine, kes on ka ühtlasi tätoveerimiskunstnik, kes on oma elu kirega teinud pisikese Filipiini küla ihaldusväärseks turismisihtkohaks.