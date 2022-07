Kalev Kallemets: palvetagem, et Brežnevi-aegsed katlad Narvas töötaksid

Ettevõtlusminister Järvan: ettevõtjatel on kõige parem, kui riik nad rahule jätab

Tulevase ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Kristjan Järvani sõnul kehtib reeglina põhimõte, et ettevõtjatel on kõige parem, kui riik nad rahule jätab. Siiski on mitu murekohta, millele Järvan ametis olles tähelepanu pöörata püüab.