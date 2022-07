Artikkel

Ettevõtlusminister Järvan: ettevõtjatel on kõige parem, kui riik nad rahule jätab

Akuutsed murekohad on Järvani sõnul kõrge inflatsioon, energia ning kütusehinnad ja palgasurve. Foto: Liis Treimann

Tulevase ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Kristjan Järvani sõnul kehtib reeglina põhimõte, et ettevõtjatel on kõige parem, kui riik nad rahule jätab. Siiski on mitu murekohta, millele Järvan ametis olles tähelepanu pöörata püüab.

Isamaa värskeks ministriks saav Järvan ütles esimese asjana, et tema vedada jääb elektriturureform, mille eesmärgiks on tekitada kodutarbijatele võimalus osta elektrienergiat universaalteenusena. Kui tehtav see on, näitab aeg.

