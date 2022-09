Liina Laas: tehnoloogiasektori jahtumine jätab väiksematele võimaluse

Deel Ida- ja Kesk-Euroopa turgude laienemise juht Liina Laas Foto: Erakogu

Mõnes mõttes on tehnoloogiasektori jahtumine vajalik. Nii saavad võimaluse ka need ettevõtted, kes ei suuda veel Boltide ja Wise’idega konkureerida, kirjutab personali- ja finantstehnoloogia ettevõtte Deel Ida- ja Kesk-Euroopa turgude laienemise juht Liina Laas.

Kui rahastus on olemas, tuleb hakata kiiresti meeskonda kasvatama. See on idufirmade maailmas reegel, mistõttu näemegi pidevalt uudistes teated, et üks või teine tehnoloogiaidu kavatseb tööle võtta 200, 500 või lausa 600 inimest. Soovitavalt juba homsest.

