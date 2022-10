Sten Aan: ärme nüüd ise endale jalga tulista

Sten Aan. Foto: Erakogu

Taastuvenergia projektid on olemas, investoritel raha kontol – kogu selle valmiduse võime aga liigsete regulatsioonidega vussi keerata, hoiatab KPMG energiasektori juht Sten Aan Äripäeva Infopanga energeetika konkurentsiraportile antud kommentaaris.

Eesti kui sihtriigi investeeringukindlus ja regulatiivse keskkonna stabiilsus ei ole ainuke tingimus, mida meie energiasektor vajab. Kuid see on kõige olulisem tingimus, et meie energiatootmine oleks jätkusuutlik ning kasvaksime suureks roheenergia tootjaks ja eksportijaks.

Erasektoril on töös mitu projekti, et tõmmata kriips peale energiakriisile; välisinvestoritel on raha kontol, et see Eestisse suunata. Kõik tingimused on loodud, peaasi, et me endale ise jalga ei tulista. Juba talve eel pirakate elektriarvetega silmitsi olevatest inimestest on saanud energiateemadel eksperdid: mis on kWh, millal on elekter odav ja saab pesu pesta ning mis on mugavustarbijatel mõistlik arvete vähendamiseks välja lülitada (näiteks basseiniküte).

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev