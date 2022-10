Martin Triipan: Brüsseli energiasõnum nõuab meilt kiiret tegutsemist

Kallas: Eesti gaasitarbimine kukkus viielt teravatt-tunnilt kolme poolele

Peaminister Kaja Kallas ütles valitsuse pressikonverentsil, et Eesti saab sel talvel gaasiga hakkama, kuna meil on piisav varu. Keskkonnaminister Madis Kallas selgitas, miks ei teatud varem, et nõndanimetatud valge gaasilaev läheb Soome.

