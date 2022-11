Hardi Ots: kärpekääre tasub kombineerida investeeringutega digipöördesse

Pilt on illustreeriv Foto: AFP/Scanpix

Äriline digipööre loob majanduslanguse üleelamiseks piiramatuid võimalusi, kirjutab IT-ettevõtte Datafox tarkvaraarenduse müügijuht Hardi Ots.

Euroala kiireima hinnakasvu tõttu on Eesti majandus jõudnud langusfaasi, millega toime tulemiseks lähevad paljud kulude kärpimise teed, ent siin tuleb ühel hetkel piir ette. Seetõttu on mõistlik kärpekääre kombineerida investeeringutega ärilisse digipöördesse, kus võimalused efektiivsuse kasvatamiseks on piiritud ning loovad nutikal tegutsemisel juba õige pea kokkuhoidu ka rahas.

