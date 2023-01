Mait Raava: jõukaks saamiseks vajame me vaat neid spetsialiste

Erakonna Parempoolsed liige Mait Raava Foto: Liis Treimann

Eestis pidurdab otseste välisinvesteeringute kasvu ennekõike kõrge kvalifikatsiooniga loodusteadlaste, tehnoloogide, inseneride ja matemaatikute vähesus, ent lisaks veel üks oluline tõsiasi, kirjutab erakonna Parempoolsed liige, juhtimiskonsultant Mait Raava vastuses Äripäeva uusaastaküsimusele.

Täna investeerib valdav osa välisinvestoritest Eestisse mitte kasumliku teaduspõhise innovatsiooni eesmärgil, vaid lihtsamate operatsioonide tegemiseks. Et muuta Eesti odava tööjõuga seotud investeeringute sihtriigist arenduskeskuste maaks, peab meil olema pakkuda kõrge kvalifikatsiooniga loodus- ja täppisteaduste ning tehnoloogia erialade ehk STEM-erialade (inglise keeles science, technology, engineering, and mathematics – toimetus) töötajaid. Parempoolsete lahendus on muuta Eesti STEM-erialade tippude kasvulavaks.

