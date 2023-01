Ott Karma: miljoniga pensionile – kui huvi on, miks mitte!

Ott Karma. Foto: Hugo Hiibuse sõbralik šarž / Artikli autori erakogu

Loosungi "miljoniga pensionile" realiseerimiseks ei tule teha muud kui suunata igale lapsele alates sünnist 10 aasta jooksul iga kuu pensionivarasse 125 eurot ja lasta ajal teha oma töö, kirjutab Ott Karma arvamuskonkursile Edukas Eesti saadetud artiklis.

Pensioniks kogumise (nagu ka muu investeerimise) puhul on tähtsam komponent/investori suurim sõber investeerimishorisont ehk aeg, sest aeg võimaldab investoril enda kasuks ära kasutada sellist imelooma, mida teisiti nimetatuna tuntakse liitintressi nime all. Liitintressi toimimispõhimõte on, et tulu ei genereeri mitte ainult investeeritud summa, vaid tulu hakkab genereerima ka juba eelnevalt tekkinud tulu.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev