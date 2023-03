Kristi Hõrrak: kas kallim raha pärsib või hoopis hoogustab laenamist?

Kuigi tõusvad intressimäärad võivad tunduda esmapilgul heidutavad, tasub Eesti ettevõtjatel teadvustada, et intressitõus ning turukorrektsioon tabavad ühtmoodi kõiki ning pingeline aeg on ühtlasi võimalus turuosa kasvatamiseks, kirjutab Finora Panga juhatuse liige ja CFO Kristi Hõrrak.

Hiljuti andis Euroopa Keskpank mõista , et kui inflatsiooni mahasurumiseks on vaja, tõstavad nad intressimäärasid veel ja veel. Ning isegi kui inflatsioon leeveneb, siis suuremat pilti vaadates ei ole paraku põhjust loota, et intressid lähiaastail taas nulli liiguksid. Euribori tasemega vähemalt 2–4% tasub hakata harjuma kõigil.