Katriin Mangus: sotsiaalmeedia on surnud, elagu sotsiaalmeedia!

Instagrami mentor Katriin Mangus Foto: Erakogu

Facebook on ja jääb väga populaarseks platvormiks, millega tuleb ettevõtte sotsiaalmeediasisu luues arvestada, kirjutab Eesti esimene Instagrami mentor Katriin Mangus, kes osales USAs San Diegos 13.–15. märtsil toimunud konverentsil Social Media Marketing World.

Kas mäletate, kuidas juba aastal 2010 räägiti, et sotsiaalmeedia on surnud? Facebook jagab korra kvartalis raporteid, kus tutvustab trende ja muutusi. 2023. aasta veebruaris teatas Mark Zuckerberg, et iga päev kasutas Facebooki kaks miljardit kasutajat. See on veerand kogu maailma rahvastikust!