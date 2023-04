Mark Gerassimenko: muudame pensionid vajaduspõhisteks

IMFi juht hoiatab: maailmamajanduse lähiaja kasv on nõrgim alates 1990. aastast

Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) tegevdirektor Kristalina Georgieva ütles neljapäeval, et ülemaailmne majanduskasv jääb sel aastal alla 3 protsendi, vahendas Yahoo Finance. See on madalaim keskpika perioodi kasvuprognoos alates 1990. aastast ja tunduvalt madalam viimase kahe aastakümne keskmisest 3,8%.

