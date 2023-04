Arvi Sadam: plokiahelapõhine tehnoloogia ja läbipaistvam Eesti

Superministeeriumi hoone. Pilt on illustreeriv. Foto: Liis Treimann

Läbipaistvuse saavutamine avalikus sektoris ei ole lihtne, kuid plokiahelapõhine tehnoloogia võib olla just see vahend, mis aitab Eestil jõuda uuele tasemele, kirjutab Arvi Sadam arvamuskonkursile Edukas Eesti saadetud artiklis.

Eesti on läbi aja olnud väikeriigina äärmiselt paindlik uute lahenduste kasutusele võtmisel, mis on andnud talle konkurentsieelise ja võimaldanud tõusta digitaalse innovatsiooni eesrindlaseks, kuid globaalses ja kiiresti muutuvas maailmas tuleb pidevalt leida uut leidlikkust, et säilitada oma positsiooni ja konkurentsivõimet. Kas kiiresti muutuvas maailmas saaks plokiahelapõhine tehnoloogia aidata meil neidsamu positsioone ja konkurentsivõimet säilitada? Kas avalik sektor võiks plokiahelapõhist tehnoloogiat kasutades muutuda täielikult läbipaistvaks?