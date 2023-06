Lavly Perling: hinnad on nagu koerad

Lavly Perling. Foto: Liis Treimann

Koer ei kuula igaühte ja kuuletub üldjuhul vaid peremehele ning hinnad ei allu peaministri pressikonverentsi manitsustele, kirjutab Parempoolsete juht Lavly Perling vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.

Öeldakse küll, et koerad on lihtsad olendid – vajavad vaid süüa ja peremehe tähelepanu, aga ometi enamik inimesi teab, et pole see koer teps mitte nii lihtne olevus. Hinnad kujunevad ka teooria kohaselt nõudmise ja pakkumise vahekorras, aga ometi on oluliselt rohkem faktoreid, mis hindade kujunemist mõjutavad.