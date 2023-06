Ettevõtja: öeldakse, et alandage hindu. Mille arvel?!

Kogu viimase aasta on ettevõtjaid kummitanud inflatsioonist tingitud palgasurve. Foto: Liis Treimann

Miks on hinnad kõrged? Sest intressid, inflatsioon ja tarbekaupade omahinnad ei lange, palgasurve ning sõjast tingitud majanduslangus ei ole kadunud, kirjutab ettevõtja, OÜ Keil M.A. juhatuse liige Andres Mängel vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.

Pool aastat on pressis kajastatud kujutelma, et toiduainete hinnatõusud on pärit peaasjalikult energiahindade tõusust, toonitades eriti elektri hinda (kuna need otsused on kõige rohkem valitsuse laual), vähemal määral maagaasi hinnatõusust. Riigi poolt ellu kutsutud kompenseerimismeetmetes olid vaid eratarbijad. Ettevõtjad ei saanud mingeid toetusi. Pigem tuli valitsuselt sõnum, et kes hakkama ei saa, see lõpetagu äri ära.