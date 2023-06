Cleantechi juht: tehnoloogia, mis annab meile majanduspöördes liidrirolli

Cleantech Estonia tegevjuht Kädi Ristkok. Foto: Erakogu

Kliimaeesmärgid saavutame ainult siis, kui julgeme rohetehnoloogiad kiiresti appi võtta ning selles peitub ka meie tulevase konkurentsivõime võti, kirjutab Cleantech Estonia tegevjuht Kädi Ristkok.

Eesti riik on kliimapoliitika tegemisel mitu aastat tublisti seadnud sihte, sõnastanud sätteid ja rajanud raamistikku. Nüüd on vaja nina paberitest üles tõsta ja käised üles käärida. Kui tahame planeedi ülekuumenemisele veel lähikümnenditel pidurit tõmmata, on viimane aeg astuda julgeid samme.