Mart Võrklaev: riigi rahakott peab korda saama!

Läbilöögi lugu: 10minutilised sutsakad tegid Angelica Udekülli 10 korda kuulsamaks

Peakokk Angelica Udeküll ütleb, et televisioon on valdavalt esile tõstnud meeskokki. Sellest on tekkinud mulje, et kokanduses valitsevadki mehed, selle aga lükkab Udeküll ümber.

