Terje Eipre: makseraskused on äritegevuse osa, häbi ei tohi abist eemale tõugata

"Ettevõtjad otsivad makseraskustega toimetulekuks pigem harva ekspertidelt abi. Maksevõime taastamiseks kasutatakse vaid ükskuid käepäraseid meetmeid, mis aga ei lahenda reeglina raskuste tekkepõhjust ega ole ka kuigi jätkusuutlikud," kirjutab Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja esimees Terje Eipre. Foto: Erakogu

Ettevõtte makseprobleemid ei ole enamjaolt asjatundmatu juhtimise tagajärg, vaid normaalne osa turul toimuvatest muutustest. Abi otsimist ei tohiks seostada ebaõnnestumisega, eriti veel, kui seda tehakse õigeaegselt, kirjutab Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja esimees Terje Eipre.

Ettevõtete saneerimised, ühinemised ja pankrotid, samuti töötajate arvu vähendamine, allhange ja ümberpaigutamine – kõik see on üsna suur ja vajalik osa igapäevasest majandusest. Äritegevusega kaasnevate negatiivsete muutuste mõju on tihtipeale ettevõtjatel endil võimalik vähendada ning teinekord isegi ennetada, kui õigel ajal tegutseda.