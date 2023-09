Operaili juhatuse liige: praegusel kursil jätkates sureb raudteevedu Eestis välja

"Kui me kohe praegu suunda ei muuda, siis raudteeveod ellu ei jää, meie maanteed täituvad raskeveokitega, teede olukord halveneb, remondivõlg suureneb, kliimaeesmärgid jäävad täitmata ning plaanitavast automaksust laekuv raha läheb teede korrashoiu asemel hoopis trahvide tasumiseks," kirjutab Operaili juhatuse liige Merle Kurvits. Foto: Tanel Meos

Kui Eesti riik tahab omaenda seatud eesmärke saavutada, siis tuleb mahukaupade maanteelt raudteele suunamisega kohe praegu aktiivselt tegeleda – muuta raudtee soodsamaks veolahenduseks või pakkuda vähemasti võrdset konkurentsiolukorda, kirjutab Operaili juhatuse liige Merle Kurvits.

Raudtee on kõige keskkonnasäästlikum transpordiliik maismaal. Paraku on raudteeveod senise poliitika tulemusena tänaseks maanteevedudest kallimad. Kui me kohe praegu suunda ei muuda, siis raudteeveod ellu ei jää, meie maanteed täituvad raskeveokitega, teede olukord halveneb, remondivõlg suureneb, kliimaeesmärgid jäävad täitmata ning plaanitavast automaksust laekuv raha läheb teede korrashoiu asemel hoopis trahvide tasumiseks.