Aimar Ventsel: koerakolonialism ja head venelased

Aimar Ventsel. Foto: Ken Mürk

Venemaa agressioonisõda Ukrainas avab kummalisi uksi inimeste hingedesse, sellesse, kui erinevalt maailma asju nähakse. Ühest niisugusest kirjutab etnoloogiadoktor Aimar Ventsel.

Mul on Facebookis sõber, kes on normaalne venelane. Aga mitte hea venelane. Ta suhtub äärmiselt negatiivselt mitte ainult sellesse, mida Venemaa saadab korda Ukrainas, vaid ka üldse Venemaasse ja seal toimuvasse. Ta leiab, et Ukraina-Vene sõda pole ainult Putini sõda, vaid et see on terve Venemaa elanikkonna sõda, kollektiivne kuritegu, mille eest moraalset vastutust peavad kandma kõik Venemaa elanikud.