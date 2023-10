Lenno Uusküla: Eesti majanduskasv. Viis probleemi ja viis lahendust

Luminori peaökonomist Lenno Uusküla. Foto: Liis Treimann

Meie arvamine, et oleme väike ja avatud majandus, on saanud takistuseks tegutseda, kirjutab Luminor Eesti peaökonomist Lenno Uusküla vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.

Tööturg on nõrk

Pealiskaudsel vaatamisel tundub, et justkui hõive on kõrge ja palgad kasvavad. Selle taustal on aga alanev tootmine ja langev ostujõud. Pelgalt tööstustoodangu numbreid vaadates on näha, et suurusjärgus 40 000 inimese igakuise töö jagu on tööd tegemata. Hõive on kõrge sellepärast, et ettevõtjad maksavad omast taskust töötajatele palka ilma, et töötajatest praegusel hetkel täisväärtuslikult kasu oleks.

Tööhõives on oluliselt rohkem inimesi praegu kirjas, kui tegelikult täistööajaga ja täiskoormusel tööd tehakse. Tööhõive on kõrge ka sellepärast, et selleks, et hakkama saada, võtavad inimesed teise töökoha, need, kes varem tööd ei teinud, peavad tööle minema, selleks et perekonna eelarve ots otsaga kokku tuleks.

Palga ostujõust kadus vahepeal enam kui kümnendik. Sellest on osa küll taastumas, kuid järjest enam on oluline vaadata vabalt kasutatavat tulu. Vabalt kasutatav tulu on see, mis jääb alles pärast maksude, koduga, toiduga ja riietusega seotud kulude maha arvamist.

Selle vabalt kasutatava tulu kukkumine oli märksa suurem pelgalt keskmist palga ostujõudu vaadates ja taastumine tuleb ka pikem, arvestades kõrget euribori, koduga seotud kulusid ja toiduainete suurt hinnatõusu. Tööturg on siis tugev, kui paljudele on sisuliselt tööd pakkuda ning selle eest makstakse palka, mis parandab elujärge. Ei madal toodang ja tootlikkus ega ka mitte madal ostujõud ei ole tugeva tööturuga seotud.