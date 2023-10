Kaido Somelar: kuidas edasi? Mis saab meeskonnast? Kustkohast leida tööd?

Välisinvestorid küsivad kohe roheenergia kohta

Andres Kikas majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumist selgitas Äripäeva raadio saates, et välisinvestorite üks põhiküsimusi on täna, kas Eestis on piisavalt roheenergiat.

