Sven Pertens riigieelarvest: saatan peitub püsikuludes

Kui mingid riigi püsikulud kasvavad protsendiarvestuses kiiremini kui tulud, saab selliste kulude kasv toimuda ainult mingite teiste kulude osakaalu vähenemise arvel, rõhutab TREV-2 Grupi juht Sven Pertens. Foto: Andras Kralla

Automaatselt kasvavate püsikuludega tuleb riigieelarves midagi põhimõtteliselt muuta, olgugi et see on kindlasti väga ebapopulaarne samm, kirjutab TREV-2 Grupi juhatuse esimees Sven Pertens vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.

Eesti valitsus on järginud põhimõtet, et majandus on isereguleeruv mehhanism ning riik teinud oma otsuseid usus, et ei peagi arvestama nende mõjuga majandusele. Paraku on selline kontseptsioon ekslik ja riigi otsuste mõju majandusele paistab eriti selgelt välja just keerulistel aegadel.